旅韩大熊猫“爱宝”诞下双胞胎

旅韩大熊猫“爱宝”上周成功诞下一对双胞胎，成为首对在韩国出生的熊猫双胞胎。

据韩国三星爱宝乐园星期二（7月11日）宣布，大熊猫“爱宝”于上星期五（7日）清晨顺利产下一对雌性双胞胎幼崽。其中，老大于4时52分出生，体重180克；老二6时39分出生，体重140克。目前母女平安，两只小熊猫身体状况良好。

这是旅韩大熊猫爱宝（妈妈）、乐宝（爸爸）继2020年诞下“长女”福宝后，在韩国第二次产下熊猫宝宝。

韩国媒体星期二（7月11日）报道，韩国熊猫饲养员姜哲远说，对于旅韩大熊猫诞下双胞胎非常开心，会好好照顾它们一家。

因为无微不至地照顾旅韩大熊猫，姜哲远被网友们称为“福宝爷爷”、“姜爷爷”等。他说：“韩国首次诞生大熊猫双胞胎宝宝，我对此非常开心。我会好好照顾它们一家，让它们成为向广大民众传递希望与幸福的熊猫家庭。”

据日前报道，为了让爱宝能够顺利产下熊猫宝宝，饲养员开启昼夜陪护模式。姜哲远当时说，爱宝处于需要集中观察的时期，因为和生福宝之前相比，爱宝有一些行动上和激素水平上的差异。

由于小熊猫通常需要五到六个月的时间才能适应外部环境，这对熊猫宝宝暂时不会与大众见面。

爱宝2013年7月出生于中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地，乐宝于2012年7月出生。

2016年3月3日，这对熊猫夫妇抵达韩国，开始为期15年的旅韩生活，并于2020年产下福宝。