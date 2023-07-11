周二美市盘前小幅走高 重点谈脸书母公司Meta Platforms应用Threads

星期二（7月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（7月11日）小幅走高。在等待着本星期三（12日）出炉的6月份消费者价格指数的当儿，投资者大都显得较为谨慎。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升5.60点或0.13％，报4415.10点；纳斯达克100指数期货起28.60点或0.19％，报15074.20点；道琼斯指数期货则起11.80点，报33956.20点。

美联储官员再次发表了倾向美联储可能接近紧缩周期结束的言论，支持美国股市主要股指隔夜（星期一）收高。

标准与普尔500指数隔夜上升10.58点，闭市报4409.53点。重量级的道琼斯指数也起209.52点，闭市报33944.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数则微起0.06％或8.79点，以15045.64点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿股，比过去20天的110亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

在线零售商亚马逊将在美国东部时间凌晨3点，开始它的黄金日活动Prime Day 。亚马逊全球会员在去年的Prime Day总共购买了超过3亿件商品，创下了亚马逊的销售记录。亚马逊股价在今晚盘前上升1.21美元，截稿时报128.34美元。

微软股价在今晚盘前小幅升高0.04美元，截稿时报331.87美元。市场消息传，除了今年早些时候宣布要裁减的1万名员工之外，微软今年内还会裁掉更多员工。

新型癌症免疫疗法开发商Iovance Biotherapeutics刚宣布，公司计划发行总额达1亿5000万美元的普通股。公司股价在盘前下挫将近13％，截稿时报7.65美元。

星期二下文我们来看看脸书母公司Meta Platforms刚推出的微型博客服务Threads到底引起了怎样的回响。今晚盘前该股起1.09美元，截稿时报295.19美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、苹果（Apple）、Plug Power和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Meta Platforms（纳斯达克证券交易所代码：META）

与之前爆红的OpenAI聊天机器人ChatGPT相比，Threads达到1亿用户这个里程碑的速度也更快。当时ChatGPT是在两个月内月达到1亿用户人数的。（路透社）

自脸书母公司Meta Platforms在上个星期三（5日）推出旗下名为Threads的微型博客服务（Microblogging service）以来，竞争的社交媒体推特（Twitter）上的用户流量就有所放缓。而Threads的注册用户则已超过1亿户。

在Threads推出的同一天，同属Meta Platforms旗下社交平台的Instagram首席执行官莫塞里（Adam Mosseri）和多名Meta Platforms高管，就接二连三公开喊话，说Threads是“从未真正拥抱推特”的社区更合适的“社交场所”。而到目前为止，从用户人数来看，这些社群似乎也同意这个说法。

从Threads开始酝酿直至推出，Meta Platforms的股价基本走势也跟着偏高。在过去一个月里，标准与普尔500指数上升了1.63％，而Meta Platforms股价在这期间则起了8.50％。

Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）隔夜在一篇帖子中说：“第一个周末注册量就已经达到1亿户。我们还有很多促销活动都还没有展开呢。真不敢相信才推出五天！” 。

与之前爆红的OpenAI聊天机器人ChatGPT相比，Threads达到1亿用户这个里程碑的速度也更快。当时ChatGPT是在两个月内月达到1亿用户人数的。

当然，Threads仍有很大的发展空间，最基本的就是它还未在欧洲市场推出。莫塞里曾说，欧洲市场仍存在一些复杂的监管问题需要解决。不过，如果Threads能够继续保留住它的用户群，它很可能会成为推特真正的竞争对手。根据推特在被全球首富马斯克全面收购之前的最后一个季度业绩报告，推特可以赚钱的每日活跃用户是接近2亿3800万户。

其实在现阶段推特似乎也已经感受到压力了。据专门从事网络分析的数据公司Similarweb，与一个星期前相比，也就是在Threads推出的前两天，推特隔夜的网络流量已经下降了5％，而跟2022年同期相比，推特的网络流量则是下降了11％。

也许这也就是为什么推特主人马斯克在Threads突破1亿用户之后，就通过他的长期律师斯皮罗（Alex Spiro）写信给Meta Platforms，指责Threads“非法盗用”商业机密的原因之一吧。

推特主人马斯克通过他的长期律师斯皮罗（Alex Spiro）写信给Meta Platforms，指责Threads“非法盗用”商业机密。（路透社）

在Tipranks的39名分析师看来也挺看好有了Threads的Meta Platforms。他们当中就有35名给予该股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价则是304.21美元。