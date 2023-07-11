太平洋岛国将审查IAEA福岛核处理水报告

库克群岛总理布朗（Mark Brown）说，太平洋岛国领导人将审查联合国国际原子能机构（IAEA）此前公布的福岛核处理水排海报告，随后才公布岛国立场。

路透社报道，IAEA日前公布了福岛核电站处理水排海评估报告，指若处理水排海按照计划执行，实则“符合国际安全标准”。IAEA总干事格罗西于星期二（7月11日）前往库克群岛，向太平洋岛国领导人介绍了报告结论。

自日本当局宣布排水计划后，由18个成员国组成的太平洋岛国论坛（PIF）便对经“多核素去除系统”（ALPS）过滤的处理水排海深表顾虑，多次公开表示抗议，担心处理水排海会对渔业造成影响。

不过，同为太平洋岛屿论坛主席的布朗与格罗西会晤后说：“如果（处理水排海）是安全的，那么就应该允许它排放。”

布朗补充说，太平洋岛国领导人在处理水排海问题上存在“一些不同意见”，他们将尝试就这一问题达成共识。

布朗还提及80年前太平洋核试验遗留的历史问题，称至今仍对太平洋地区的人民和海洋造成影响。

美国于20世纪40年代和50年代在太平洋岛屿进行了核试验，法国则于1966年至1996年期间，在南太平洋法属波利尼西亚的穆鲁罗亚环礁（Mururoa Atoll）进行了原子弹试验。