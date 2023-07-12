以色列全国各地爆发示威 抗议司法改革计划

数万名以色列民众星期二（7月11日）在全国各地上街示威，以反对总理内坦亚胡政府推出的司法改革计划。

综合外电报道，炎炎夏日，当天仍有大批以色列民众走上街头示威，并封锁了以色列的主要机场和主要高速公路。示威者是在抗议内坦亚胡政府推出的司法改革计划中的一项关键法案。

该法案旨在防止最高法院以“合理性”为由推翻政府决定，并于星期一（10日）在议会通过了第一轮投票。该法案需要经过议会三读通过，才能成为法律。

内坦亚胡政府今年1月宣布的司法改革计划包括削弱最高法院的权力，并赋予政治领袖更大的司法任命权，被视为威胁民主。以色列过去几个月来也因为改革计划，多次爆发大规模示威。

以色列特拉维夫、海法、荷兹利亚、贝尔谢巴、埃拉特和其他城市星期二展开示威。警方在数个地点对示威者使用水枪。

据示威活动主办方估计，当天下午，约有两万人聚集在以色列主要国际机场本古里安机场（Ben-Gurion airport），挥舞着以色列国旗。警方派遣了1000名警员到场，不时出现警方与示威者发生冲突。

示威活动一直持续到夜间，数以万计的以色列民众持续在特拉维夫和其他主要公路进行示威。

据当地电视台报道，至少有19名示威者受伤送院。警方当天傍晚发布的声明则说，至少有76名示威者被捕。