泰国选委会：建议宪法法院暂停披塔议员职责

泰国议会投选新首相前夕，泰国选举委员会宣布，将前进党党魁披塔在竞选期间持有媒体公司iTV的股份案件交由宪法法院审议，并建议暂停披塔的议员职责。

根据泰国媒体PBS报道，该委员会星期三（7月12日）宣布上述消息。当局还建议，宪法法院下令披塔立即暂停其国会议员的职责，直到法院在未来三天内决定是否受理此案。

选举委员会当天称，根据选委会的调查结果，当局认为有充分的证据表明，披塔在登记成为大选的候选人时，持有媒体公司iTV的4万2000股份。

选委会说，当局将把案件交给宪法法院，以裁决披塔是否违反竞选法律。“根据泰国宪法，选委会发现有理由终止披塔的议员资格……此事将交由宪法法院裁决。”

不过，披塔同日回应高呼选委会的不公正举动。他说：“选委会没有传唤我，我认为这不公平。规定允许我为自己辩护，这有点仓促，且发生在首相投票前一天，这不应该发生。”

泰国国会将在星期四（13日）召开两院联合议会，推选新一任首相。选委会的这项决定，将为明天的议会增加不确定性。

前进党针对这项决定作出回应时反指，选委会不遵守自己的规定，违反了泰国《刑法》中第157条的渎职罪。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，足以组成执政联盟，成员政党也同意提名披塔为首相候选人。但披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还差64票。