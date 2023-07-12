周三美市盘前走高 重点谈微软收购动视暴雪最新发展

星期三（7月12日）重点：

在美国消费者通货膨胀数据发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期三（7月12日）走高。市场经济师普遍预计，美国6月份的通胀将会放缓，但是不足以影响美联储在本月召开的会议上取消加息。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升7.60点或0.17％，报4446.90点；纳斯达克100指数期货起31.90点或0.21％，报15151.00点；道琼斯指数期货则起32.60点，报34294.00点。

市场投资者对即将在星期三发布的6月份消费者价格指数感到乐观，也看好在本星期较迟时候发布的摩根大通等金融企业的业绩，推动美国股市主要股指隔夜（星期二）上涨。

标准与普尔500指数隔夜上升29.73点，闭市报4439.26点。重量级的道琼斯指数也起317.02点，闭市报34261.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数则升高0.49％或73.42点，以15119.06点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿7000万股，比过去20天的111亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

根据《华尔街日报》报道，迪士尼（Walt Disney）正在探讨卖出旗下Star India流媒体业务，或者是让Star India进行某种合资计划。不过，这些谈判仍处在早期阶段。迪士尼股价在盘前起0.30美元，截稿时报89.79美元。

在隔夜上涨将近10％之后，加密货币交易平台Coinbase Global股价在星期三晚盘前继续升高0.42％，截稿时报89.52美元。市场消息传，芝加哥期权交易所（Cboe）旗下的Cboe BZX交易所，拟推出的比特币ETF将与Coinbase共享监督协议（surveillance-sharing agreement）。

星期三下文我们来关心软件巨头微软（Microsoft）收购动视暴雪（Activision Blizzard）的最新发展。星期三晚盘前微软股起1.03美元，截稿时报333.50美元；动视暴雪股价则起了0.11美元，截稿时报91.10美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Palantir Technologies、维珍银河（Virgin Galactic）、Carvana Co和Unity Software。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

除了畅销游戏《使命召唤》之外，动视暴雪还有玩家分布全球的《魔兽世界》、《暗黑破坏神》和手机游戏《糖果传奇》等其他畅销游戏。换言之，如果微软真的成功买下动视暴雪，它要在全球游戏市场称霸可能真的是指日可待。（路透社）

微软（Microsoft Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

软件巨头微软隔夜终于排除了收购视频游戏制造商动视暴雪的主要障碍。美国法官隔夜已表示赞同这宗690亿美元的大交易。而之前持反对意见的英国监管机构这时也开始暗示，它对重新审查这宗交易持开放态度。

微软这项收购计划不仅是该公司有史以来最大的交易，更是视频游戏行业史上最大的交易。也正因为如此，它之前就引起了美国和英国这两个国家的强烈反对。在好消息于隔夜传开后，微软股价上涨0.64美元，闭市报332.47美元；动视暴雪股价更是显著飙升10％，闭市报90.99美元。

旧金山的美国地区法官科利（Jacqueline Scott Corley）驳回了拜登政府的论点。意味这项交易等于将给予Xbox游戏机制造商微软，独家使用市场最畅销游戏的权利，从而损害了消费者的利益。这些畅销游戏就包括了《使命召唤》（Call of Duty）。

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）当时还曾辩说，如果收购动视暴雪成功，微软将能够利用动视暴雪将任天堂（Nintendo）、索尼集团（Sony Group）等的游戏机制造商竞争对手排除在市场之外。但是显然法官科利不同意这个说法。

科利说：“联邦贸易委员会没有明确说明动视暴雪和微软合并后，就会把畅销游戏《使命召唤》从索尼的PlayStation撤下，也无法证明这项收购将大大减少视频游戏订户市场和云端游戏市场的竞争性。”

法院允许联邦贸易委员会在星期五（14日）之前对该决定提出上诉。

在美国法官下达命令后不久，英国竞争与市场管理局（Competition and Markets Authority）也接着宣布，该局现在准备考虑微软提出解决英国反垄断问题的提议，甚至还暗示双方有可能会达成解决方案。

图为《魔兽世界》（World of Warcraft）游戏画面。（图片来源：动视暴雪）

其实除了畅销游戏《使命召唤》之外，动视暴雪还有玩家分布全球的《魔兽世界》（World of Warcraft）、《暗黑破坏神》（Diablo）和手机游戏《糖果传奇》（Candy Crush Saga）等畅销游戏。换言之，如果微软真的成功买下动视暴雪，它在全球游戏市场的地位将大大不同。

也许因为如此，在Tipranks的35名分析师中，有30名给予微软股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价则是350.29美元。