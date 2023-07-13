中国驻美大使“罕见”会晤五角大楼高级官员

中国驻美国大使谢锋星期三（7月12日）在五角大楼与负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳举行了一场罕见的会谈。

路透社报道，五角大楼在一则简短声明中说，谢锋与拉特纳讨论了两国国防关系和“一系列国际和地区安全问题”。

五角大楼发言人迈纳斯说，这场会晤持续了大约90分钟，其间拉特纳还强调美国防部致力于保持美中之间“军方对军方”沟通的畅通渠道。

中国驻美国大使馆发布新闻稿说，中国驻美国大使谢锋应约会见美国助理国防部长拉特纳。

谢锋表示，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是新时期中美正确相处的治本之道。谢锋就两国两军关系阐明立场，要求美方采取行动排除障碍、管控分歧，按照中美三个联合公报的原则谨慎处理台湾等重要敏感问题，与中方相向而行，推动两国两军关系逐步重回正轨。

双方还就共同关心的问题交换了看法。

美国智库史汀生中心（Stimson Center）高级研究员、中国项目主任兼东亚项目联席主任孙韵指出，谢锋与拉特纳这场会晤很不寻常，中国大使并不经常会见美国高级国防官员。“这表明中国至少在回应美国的关切，但实际进展仍需要时间和谈判。”

近来美方接连有高官访华，试图推动双方高层对话。继美国国务卿布林肯6月访华之后，财政部长耶伦也于本月初访问北京，气候特使克里也将于下周抵达中国。

不过，中国此前拒绝安排中美防长在6月的新加坡香格里拉对话期间会晤，双方军事沟通陷入停滞。中方敦促美方立即撤销对中国防长李尚福的制裁，采取实际行动为对话沟通扫清障碍。

孙韵指出，除非华盛顿解决对李尚福的制裁问题，否则北京不太可能接受与美防长奥斯汀举行部长级会晤。她说，李尚福与奥斯汀的会晤“不一定是恢复两国国防部长级会晤的先决条件，但根据协议，这是合理的。”