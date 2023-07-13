朝鲜宣布成功试射新型洲际弹道导弹“火星炮-18”

朝鲜星期四（7月13日）宣布已成功试射新型洲际弹道导弹“火星炮-18”，朝鲜领导人金正恩指导了此次试射。

韩国联合参谋本部星期三（12日）说，朝鲜当天上午10时许，在平壤附近向东部海域发射一枚远程弹道导弹。导弹飞行时间约74分钟，超过2022年3月24日的71分钟，创朝鲜史上最长纪录。

朝中社星期四的新闻稿称此次试射为朝鲜“战略武装力量强化发展历程上又一个有意义的大事件”，并强调这是朝鲜“捍卫国家安全与地区和平免受核战争浩劫，坚决遏制敌对势力万分危险的军事蠢动，加强正当防卫权的重要一环”。

新闻稿说，金正恩在现场亲自指导了“火星炮-18”型洲际弹道导弹的试射工作，他对试射结果表示极大满意，评价这是“实现共和国战略武装力量又一次发展的重要进展”。他誓言朝鲜将进一步采取“更具威力的军事攻势”，直至美国和韩国改变对朝政策。

韩国军方指朝鲜此次弹道导弹试射“是破坏朝鲜半岛和平与安全的严重挑衅”，违反了联合国对平壤的制裁，呼吁朝鲜停止此类行动。

多国表示强烈谴责

联合国、美国及其包括法国在内的盟国也对此表示强烈谴责。

当天在立陶宛出席北约峰会的韩国总统尹锡悦召开紧急会议，指示通过韩美核咨商小组会议进一步加强延伸威慑执行力。

尹锡悦指出，要让朝鲜认识到非法行为必将付出代价。他指示与会人员妥善实施韩美之间的双边、韩国的单边军事及外交措施。