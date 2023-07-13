美俄情报首长就乌克兰问题通话

俄罗斯对外情报局局长纳雷什金已与美国中央情报局局长伯恩斯通电话，就如何处理乌克兰问题进行了讨论。

路透社引述塔斯社报道，纳雷什金星期三（7月12日）公布了与伯恩斯通电话的消息。《华尔街日报》和《纽约时报》曾在6月30日报道伯恩斯致电纳雷什金，并向后者保证美方并未在6月24日的瓦格纳兵变事件中扮演任何角色。

纳雷什金星期三证实伯恩斯的确提到了兵变事件，但他强调两人在大约一小时的通话过程中，大部分时间都在“考虑和讨论如何处理乌克兰问题”。

美中情局没有立即置评。

俄乌战争爆发以来，纳雷什金一直与伯恩斯保持沟通，但美俄关系已经跌入低谷。

乌克兰称其他国家不应代表乌方进行谈判，这一立场也得到美国支持，强调若乌克兰不在场就没有必要讨论乌克兰问题。

纳雷什金对塔斯社说，战争谈判将在某一时刻成为可能。“谈判迟早会成为可能，这是很自然的道理，因为任何冲突，包括武装冲突，都会以谈判结束，但谈判的条件仍需成熟。”

乌克兰总统顾问兼和平谈判代表波多利亚克告诉路透社，像纳雷什金这样的人对这场战争如何结束没有影响力，俄罗斯正在输掉这场战争，乌方不可能与纳雷什金这样的人进行谈判。“这些俄罗斯精英对事件的认识完全不足，因此与他们没有什么好谈的。”