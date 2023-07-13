马斯克成立人工智能公司xAI 目标是理解宇宙的真实本质

特斯拉创始人马斯克宣布成立人工智能（AI）公司xAI，并表明新公司的目标是“理解宇宙的真实本质”以及回答生活中最大的问题。

综合法新社和美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，xAI的初创团队包括来自ChatGPT母公司OpenAI、谷歌DeepMind、特斯拉和多伦多大学的研究员，其中就有人工智能安全中心（Centre for AI Safety）的负责人亨德里克斯博士（Dan Hendrycks），他此前曾发布一封致全球领导人的公开信，警告AI对人类生存的威胁不亚于大流行病和核战争。

马斯克也多次表示AI存在危险性，称这项技术发展过快无异于“召唤恶魔”。他声称因认为谷歌的AI进展鲁莽而在2015年共同创立了OpenAI，2018年离开后，他也公开表示对OpenAI首席执行官奥尔特曼以利润为导向的管理模式和公司发展感到不适，

马斯克在福克斯新闻（Fox News）4月的采访中透露将成立自己的AI科技公司，同时分享了推出AI工具“TruthGPT”计划的相关细节。

英国《金融时报》4月报道了初创公司xAI的消息，同时披露马斯克已经从英伟达（Nvidia）获得数千个GPU处理器，以支持可能需要的大型语言模型。

据报道，马斯克今年3月在美国内华达州注册成立了xAI公司。他此前曾在一些财务文件中将推特名称改为“X Corp.”，但在xAI的网站上，该公司注明为独立企业。不过，它仍将 “与X（Twitter）、特斯拉和其他公司密切合作，从而实现我们的使命”。

xAI的官网页面显示着十分醒目的“理解宇宙”（Understand the Universe）口号，网站的公告板块宣布初创团队将于星期五（14日）在推特举行直播讨论。