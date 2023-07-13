古特雷斯吁普京延长黑海倡议 或考虑将俄银行重新接入SWIFT支付系统

联合国秘书长古特雷斯致信俄罗斯总统普京，就确保《黑海谷物出口倡议》继续运作以及与俄罗斯谅解备忘录的进一步执行提出建议。

联合国秘书长发言人迪雅里克星期三（7月12日）发布声明宣布上述消息。声明指出，古特雷斯一直非常重视确保俄罗斯和乌克兰粮食及化肥能够持续进入全球市场，促进全球粮食安全。全面执行2022年7年签署的黑海粮食倡议，对于保障俄乌农粮食化肥顺利、高效、大规模进入全球市场至关重要。

2022年，经过联合国斡旋，俄罗斯、乌克兰和土耳共同签署了《黑海谷物出口倡议》，允许通过安全的海上人道主义走廊，从乌克兰的三个主要港口向世界各地出口谷物、其他食品和包括氨在内的化肥。俄罗斯还与联合国同时签署谅解备忘录，要求保障俄罗斯的粮食和化肥也能进入国际市场。

倡议实施已将近一年，其间曾三次得到延长，如今将于下星期一（17日）再次到期。

迪雅里克在声明中强调，古特雷斯星期二（11日）致函普京的目标是“消除俄罗斯农业银行在进行金融交易方面所面临的障碍，这是俄方表达的一项重大关切，同时允许乌克兰粮食继续通过黑海出口。”

俄罗斯方面多次表明，关于俄食品和化肥出口正常化的协议至今未得到履行，因此没有理由继续延长黑海倡议。

路透社的报道指出，莫斯科的一个关键要求是将俄罗斯农业银行（Rosselkhozbank）重新接入环球银行金融电信协会（SWIFT）。俄乌战争爆发后，欧盟于2022年6月切断了该银行与SWIFT的连接。欧盟发言人今年5月说，欧盟不考虑恢复连接。

不过，三名熟悉情况的消息人士星期三告诉路透社，欧盟正在考虑将俄农行的一家子公司接入SWIFT，一边专门用于粮食和化肥交易。欧盟委员会尚未作回应。

迪雅里克在声明中说，古特雷斯的首要关切仍然是世界各地的弱势民众。黑海倡议一旦无法继续履行，可能引发全球粮食和化肥价格再次上涨，届时将给全球弱势民众带来最大损失。

古特雷斯将继续就这一问题与所有有关各方接触，并表示愿意就他的提议与俄罗斯进一步接触。