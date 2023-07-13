北约峰会落幕 拜登誓对乌克兰支持不会动摇

为期两天的维尔纽斯北约领导人峰会落幕，美国总统拜登在维尔纽斯大学发表讲话时强调，对乌克兰的支持“不会动摇”。

综合美国广播公司（ABC）和美国之音报道，拜登星期三（7月12日）在维尔纽斯大学面对数千听众发表讲话。其间，他强调了北约联盟的力量以及继续支持乌克兰对抗俄罗斯侵略的重要性。

拜登指出，北约现在仍是全球安全与稳定的堡垒，70年来一直如此。在乌克兰问题上，他强调北约的团结不会动摇，对乌克兰的承诺不会减弱。他说，联盟将捍卫自由，“这是我们一生的使命，也是所有时代的使命。我们已经为未来的斗争做好了准备。我们的团结不会动摇，我向你们保证。”

当天早些时候，拜登与乌克兰总统泽连斯基举行了会晤。泽连斯基说，他与拜登进行了“良好、有力”的讨论，会晤时长是原定时间的两倍。

泽连斯基也说，北约的领导人十分团结，也提出给予安全保障，“这是本次峰会的成功之处，我是这么认为的，但这只是我的看法。”

泽连斯基还特别提到美国提供的援助，感谢拜登上周决定向乌提供集束弹药。拜登赞扬了泽连斯基和乌克兰的“韧性和决心”，并表示期待乌克兰庆祝正式加入北约的一天。

北约峰会星期二（11日）发表联合公报，虽然誓言“乌克兰的未来在北约”，并缩短了基辅加入北约的程序，却未给出乌克兰加入北约的时间表。

公报强调“当成员国同意且条件满足时”，北约才会向乌发出入约邀请。拜登此前也指出乌克兰不会很快加入北约。

拜登在演讲中还严厉警告俄罗斯总统普京，指俄方目前为止仍未表现出外交解决问题的兴趣，普京错误地自信能比乌克兰坚持得更久，同时怀疑联盟的持久力，对这场战争做失败的赌注。

拜登星期四（13日）已抵达芬兰，他将在赫尔辛基与芬兰、瑞典、挪威、冰岛和丹麦的领导人举行会晤。