屡遭安全威胁 荷兰首位女性财长拟辞职

荷兰财政部首位女性部长卡格（Sigrid Kaag）因人身安全受到阴谋论者和右翼极端分子威胁，将辞去荷兰第二大政党领袖职务。

彭博社星期四（7月13日）报道，卡格对荷兰《忠诚报》（Trouw）说，自己的工作给孩子和丈夫造成了伤害，他们很担心她的人身安全，她决定辞去荷兰六六民主党（Democrats 66）的领袖职务。

据报，卡格因其政治作风和自身性别而经常遭受攻击。她今年早些时候曾在工作访问过程中遭遇一群手持火炬的暴徒，去年也有一名手持火炬的男子在她家门外被捕。

她的两个女儿因为担心她的安全，今年5月请求她辞职。卡格说，她将继续担任财政部看守部长直至下届内阁成立。

卡格于2020年成为荷兰六六民主党领袖，随后在2022年成为荷兰首位女性财政部长。她在同年的大选中历史性地赢得24个席位，成为荷兰政坛仅次于首相吕特的第二号人物。

在她表露辞职计划之前，吕特领导的联合政府上周因在移民政策问题上存在意见分歧而垮台，吕特也宣布将在11月的选举后退出政坛。有观点认为，卡格极有可能成为新一任荷兰首相。

报道指出，她的辞职或将对荷兰在欧盟的立场产生影响。

荷兰在欧盟立场素来偏鹰派，吕特曾在2020年带头抵制为后疫情复苏设立的基金计划，卡格则与欧盟伙伴进行更多接触，试图在棘手问题上与不太保守的成员国寻求平衡。

卡格的职业生涯始于荷兰皇家壳牌石油公司（Royal Dutch Shell），后来在国内和联合国任外交官员，并曾在贝鲁特、维也纳和喀土穆生活和工作。2014年，卡格曾率团销毁叙利亚的化学武器。

2021年，在被荷兰议会谴责她对阿富汗撤侨危机的处理后，卡格辞去了外交部长一职。

卡格在谈及是否计划离开荷兰时说，她还不确定辞职后会做什么。彭博社报道称，身为职业外交官，卡格可能会考虑担任国际职务。

执政联盟的垮台和吕特宣布退出政坛，预计将使荷兰的政策陷入停滞，新政府可能需要一段时间，在预计11月中旬举行的选举后才能组建。