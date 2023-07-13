泰国会今日投选新首相 披塔：对自己有信心

泰国国会星期四（7月13日）将投选新首相，首相热门人选、前进党党魁披塔表明，对自己有信心。

法新社报道，泰国国会当天早上召开联合会议，国会议长万穆罕默德说：“我将开始遵循（议会）的议程，即投选首相候选人。”

披塔当天在议会开始前告诉记者：“我对自己有信心，我将全力以赴，回应人民对我的期望与支持。”

泰国选举委员会在国会投选新首相前夕，建议宪法法院撤销披塔的议员资格。

选委会星期三（12日）宣布，经调查，选委会认为有充分的证据表明，披塔在登记成为大选候选人时，持有媒体公司iTV的4万2000股份，违反了选举条规。

选委会已将此案交由宪法法院审理，同时还要求宪法法院下令披塔立即暂停国会议员的职责，直到法院在未来三天内决定是否受理此案。

上议院星期三上午召开紧急会议后说，此事将不会影响预定星期四召开的两院联合会议。两院将按照原定计划，先由议员进行辩论，后再对新首相人选进行表决。

披塔和前进党一再坚持修改冒犯君主法，是前者任相之路的最大阻碍之一。不少议员表明，若披塔和前进党不愿放弃修改君主法，将不会投票支持披塔任相。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还差64票。