美驻北约大使：北约不会向印太东扩

美国驻北约大使史密斯（Julianne Smith）表明，北约不会向印太地区东扩。

为期两天的维尔纽斯北约领导人峰会刚刚落幕，美驻北约大使史密斯星期三（7月12日）在峰会期间接受美国之音采访时说，美国在界定北约与印太地区接触的界限，正在与印太盟友推出“量身定制的合作伙伴项目”；而北约对中国在该地区构成的挑战感到关注，并不意味着联盟有意邀请亚洲国家加入。

史密斯说：“我们正在打破美国的大西洋盟国和太平洋盟国之间的障碍，以应对网络安全、新兴与颠覆性技术、海上安全等共同挑战。在一系列问题上，我们可以相互学习，而无需将印太地区的任何国家正式纳入联盟。”

她指出，北约与日本共同发起的“个别针对性伙伴关系计划”（ITPP）的倡议，就是深化与印太伙伴关系的一个例子。

日本首相岸田文雄星期三说，合作将超越传统的安全领域，进而扩展到网络、新兴与颠覆性技术以及战略沟通领域。他与北约秘书长斯托尔滕贝格一道发表讲话称，新的安排是对国际安全环境挑战的回应。

据稍早之前的报道，北约计划于2024年在东京设立办事处，作为北约与韩国、澳大利亚、新西兰和日本的合作枢纽。但岸田文雄6月表明，日本并无计划成为北约的“成员或半成员”。

北约的这一构想引起成员国法国的反对。中国也警告北约不要“东进亚太”。

斯托尔滕贝格并未放弃在东京设办事处的想法，并称这一问题仍有待讨论。

另据法广网报道，法国总统马克龙星期三出席维尔纽斯峰会时，再次申明法国反对北约在东京设办事处的设想。他强调地理概念客观存在，北约应是北大西洋公约组织，而印太地区不属于北大西洋，北约在亚太区域没有这样的使命。