泰国前进党党魁披塔未获得足够支持担任新首相

泰国国会投选新首相，前进党党魁、首相候选人披塔未能获得足够支持票任相。国会料将在下周举行新一轮投票，投选新首相。

泰国国会星期四（7日13日）召开两院联合会议投选新首相。披塔是当天唯一被提名的首相候选人。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席。由于一名参议员雷诺（Renu Tunkachivangoon）在议会前夕递交辞呈，使得参议员总人数减少到249。披塔要出任首相，目前须获得上下两院749席的过半数（即375票）支持，他还差63票。

根据当天的投票结果，披塔获得324张支持票，另有182票反对以及199票弃权。披塔距离任相还差51张票。

披塔星期四在议会结束后说，他接受这次的票选结果，但表明他“不会放弃”继续追逐任相之路。他说，前进党将重新制定战略，以便在下一轮投票中争取到足够的支持。

他说，上议院议员有很多的压力，因为当天有很多上议员缺席投票。有超过30名上议员缺席这次的投票。

他还称，上议员们“面对压力也有些诱因”，但没有进一步说明。“他们不被允许遵从人民的意愿投票……我向投我支持票的13名上议员表示感谢。”

披塔和前进党一再坚持修改冒犯君主法，成为议会上披塔是否该成为新首相最大的争议点。

由于披塔这次未能争取到足够支持票任相，国会预计将在下周再次召开联合会议，前进党率领的联盟到时可以重复提名披塔。