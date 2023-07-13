周四美市盘前走高 重点谈因英伟达而一夜成名的Recursion Pharmaceuticals

星期四（7月13日）重点：

隔夜（星期三）宣布的美国6月份消费者价格指数，涨幅是过去两年多以来最小的年度涨幅，显示通货膨涨已明显消退，支持美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月13日）延续隔夜的上涨趋势。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升15.0点或0.34％，报4487.20点；纳斯达克100指数期货起99.50点或0.65％，报15406.70点；道琼斯指数期货则起59.40点，报34406.80点。

美国6月份消费者价格指数涨幅显著放缓，推动美国股市隔夜大幅收高，标准与普尔500指数更以去年4月以来的最高水平收市。

标准与普尔500指数隔夜上升32.90点，闭市报4472.16点。重量级的道琼斯指数则起86.01点，闭市报34347.43点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.24％或188.16点，以15307.23点收市。

美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是112亿股，比过去20天的111亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

针对美国法官赞同微软（Microsoft）收购视频游戏制造商动视暴雪（Activision Blizzard）的判决，美国联邦贸易委员会宣布将对法官的裁决提出上诉。微软股价在今晚盘前起2.25美元，截稿时报339.45美元，动视暴雪也起0.20美元，截稿时报90.20美元。

饮料巨头百事可乐（PepsiCo）的股价在今晚盘前上涨5.25美元，截稿时报188.42美元。百事可乐刚在盘前发布的截至6月底的季度业绩，营业额和盈利都超出预期。

娱乐巨头迪士尼（Walt Disney）将首席执行官艾格（Bob Iger）的受雇合同延长至2026年12月，带动了迪士尼股价在盘前上涨了1.72％，截稿时报91.70美元。艾格是在去年11月间，在前首席执行官查佩克（Bob Chapek）下台后重返迪士尼的。

英伟达（Nvidia）刚宣布将在生物科技公司Recursion Pharmaceuticals投资5000万美元。星期四下文我们就来看看这家被英伟达注资后，一夜成名的生物科技公司。今晚盘前该生物科技公司股价起0.37美元，报12.45美元。

盘前活跃股按序：Carvana Co、特斯拉、Carnival Corp、英伟达和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

制药商现在已经越来越认识到人工智能在寻找新的治疗方法的潜力。（档案照片）

Recursion Pharmaceuticals（纳斯达克证券交易所代码：RXRX）

隔夜这家生物科技公司一夜成名。Recursion Pharmaceuticals就是那家被晶片巨头英伟达相中的生物科技企业。英伟达一宣布注资5000万美元之后，Recursion Pharmaceuticals股价一夜就飙涨了将近80％。

不仅如此，在消息公布后，其他也利用人工智能驱动的制药商的股价也被推高。例如：Exscientia股价就飙升12％，AbCellera Biologics股价也上涨超过13％。

英伟达说，注资的主要原因就是要加快Recursion Pharmaceuticals利用人工智能开发和研究新药物的速度。Recursion Pharmaceuticals将会使用它收集在英伟达云端平台的超过2万3000太字节（Terabytes）的生物和化学数据来优化它的人工智能“模式”。

该生物科技公司首席执行官吉布森（Chris Gibson）在接受媒体访问时就说，公司的这些数据“每个星期都会已数百个太字节的极快速度增长”。Recursion Pharmaceuticals就是使用这种人工智能驱动数据来优化它的“模式”，利用这些“模式”来识别和设计新的疾病疗法，让后再把这些“模式”卖给药剂公司，例如：Roche和Bayer。

而现在英伟达也可以把这些这些人工智能“发现”的新治疗“模式”授权给它的BioNeMo。BioNeMo是英伟达今年早些时候推出，以人工智能为基础的药物研发云端服务。

吉布森说，公司也在对自己内部研发的五种药物进行人体试验，其中一些药物将会在明年公布试验数据。其中就包括一种治疗由大脑小血管畸形引起的神经血管疾病的药物，以及一种治疗卵巢癌的药物。

另外，为了加强人工智能的能力，Recursion Pharmaceuticals也在今年5月以8750万美元，收购了两家加拿大以人工智能驱动来研发药物的初创公司，Cyclica和Valence。

在Tipranks的七名分析师中，有三名给予Recursion Pharmaceuticals股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价则是14.86美元。