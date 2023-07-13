德国拟改变对华策略 降低关系风险

经过数月的激烈辩论，德国在发布的对华策略中概述了可能的应对措施，如对具有军事用途的尖端技术实施对外投资控制，以应对“日益强硬”的中国，减少两国关系所带来的风险。

综合路透社和法新社报道，德国星期四（7月13日）在64页长的对华策略文件中阐明：“中国变了。由于这一点和中国的政治决定，我们需要改变对中国的态度。”经过德国总理朔尔茨的三方联盟数月的争论后，这份文件当天获得内阁同意。

德国总理朔尔茨在策略发布后发推文说，德国不打算与中国脱钩，“但我们希望未来减少关键的依赖性。”

文件说，在应对如气候变化和大流行等全球挑战方面，中国仍是不可或缺的伙伴。但文件指出，中国在试图改变以规则为基础的国际秩序方面越来越强硬，从而对全球安全造成影响。文中说，中国决定扩大与俄罗斯的关系，这对德国产生直接的安全影响。

德国外交部长贝尔伯克发推文说，德国必须减少与中国关系的风险。“我们想要与中国合作。因为我们需要中国，中国在欧洲也需要我们。”但她补充说，德国也投资其他国际伙伴关系。

对华策略文件还说，德国将继续加强在印太地区的军事存在，以及与合作伙伴的合作，并警告说台湾海峡的现状只有通过和平手段和双方同意才能改变。

文件还称，由于中国支持俄罗斯的说法，中国在捍卫乌克兰领土完整方面并不可信，并敦促北京对俄罗斯的入侵采取更明确的立场。

德国外交部发言人说，在未来几周和几个月内，德国将与中国政府在各个层面上讨论新的对华策略。发言人说，正在将这份文件翻译成中文。

中国驻德国使馆发言人在对德国的对华策略回应中提到，德国当前面临的很多挑战和问题并非是中国造成的，中国是德国应对挑战的合作伙伴，而非对手。将中国视为“竞争者和制度性对手”不符合客观事实，也不符合两国共同利益。以意识形态为导向看待中国和制定对华战略，只会加剧误解和误判，损害双方合作与互信。