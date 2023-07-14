世卫：阿斯巴甜为可能的致癌物质 但仍可安全食用

与世界卫生组织（WHO）有关联的两个组织星期五（7月14日）宣布，甜味剂阿斯巴甜为“可能的致癌物质”，但在已商定的水平下食用依然是安全的。

路透社报道，阿斯巴甜（Aspartame）是世界上最受欢迎的甜味剂之一，从可口可乐无糖汽水到Mars’ Extra口香糖等产品中都使用它。

世卫一独立专家小组对是否有任何证据表明某种物质具有潜在危害进行评估，另一个专家小组则评估该物质构成的现实风险有多大。

世卫驻日内瓦总部营养健康和发展司司长布兰卡在两个专家小组发表声明前，试图帮助消费者理解专家小组看似相互矛盾的立场。

布兰卡说：“如果消费者面临的选择是，我该喝加了甜味剂的可乐还是加了糖的可乐，我认为应该考虑第三种选择——那就是喝白开水。”

总部位于里昂的国际癌症研究机构（IARC）星期五发表声明说，阿斯巴甜为“可能的致癌物质”。所谓“可能的致癌物质”（possible carcinogen）是指某种物质可以导致癌症。

IARC的评估没有把一个人需要摄入多少阿斯巴甜才会有风险列入考虑；而摄入量，是世卫和联合国粮食及农业组织（FAO）下的食品添加剂联合专家委员会（JECFA）的专家组所考虑的。

食品添加剂联合专家委员会进行全面审查后，于星期五宣布，未发现令人信服的证据表明阿斯巴甜造成危害，并继续建议人们把阿斯巴甜的每日摄入量，控制在每公斤体重40毫克以下水平。

这与食品添加剂联合专家委员会1981年首次设定的水平一致，世界各地的监管机构都有类似指引。

未参与此次评估的几位科学家认为，将阿斯巴甜与癌症联系起来的证据很薄弱。食品和饮料行业协会则说，世卫独立专家小组的评估表明阿斯巴甜是安全的，对于想要减少饮食中糖分的人们来说，阿斯巴甜是一个不错的替代选择。