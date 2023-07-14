美国好莱坞演员发起数十年来最大规模罢工

代表美国16万电视和电影演员的工会星期四（7月13日）宣布罢工，这意味着美国好莱坞影视工业全面停摆，美国编剧工会已经罢工70多天。

《纽约时报》报道，美国电视和广播艺人联合会（SAG-AFTRA）要求流媒体巨头，为他们提供更公平的利润分配和更好的工作条件。

SAG-AFTRA工会的其他要求，包括要求制片公司保证不会以人工智能（AI）和电脑生成面孔和声音来替代演员。

工会领袖星期四（7月13日）与制片公司的谈判破裂后，以投票通过从当天午夜起罢工，引发了好莱坞63年来首次全行业停工状态。

担任SAG-AFTRA工会主席的女演员法兰·德瑞雪（Fran Drescher）说：“我们的遭遇正发生在各个领域的劳工身上。老板们眼中只有华尔街和贪婪，他们忘记了让机器运转的重要贡献者，这就是我们面对的问题。”

德雷雪说，工会仍然愿意谈判，但前提是制片公司“愿意以尊重我们的工作的态度，与我们进行正常的对话。”

演员罢工将于洛杉矶时间星期四午夜开始。罢工启动一小时后，演员将到加利福尼亚的美国流媒体巨头网飞（Netflix）总部外聚集抗议。过后，罢工演员将转移到派拉蒙影业（Paramount Pictures）、华纳兄弟和迪士尼公司外进行抗议。

代表好莱坞公司进行谈判的“电影和电视制片人联盟”（Alliance of Motion Picture and Television Producers，简称AMPTP）发表声明，对SAG-AFTRA工会的决定表示“遗憾”，指电视和电影演员罢工“将导致数以千计、依赖好莱坞工业的人陷入经济困难”。

美国电视和广播艺人联合会此前与好莱坞制片公司签署的三年合同，于星期三晚上11时59分到期。双方过后同意将这份合同延长到6月30日，以便继续谈判。但双方在一系列问题上存在分歧，包括薪酬和人工智能的使用，导致谈判破裂。