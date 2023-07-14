耶伦赴印度出席G20会议后访问越南

美国财政部长耶伦未来一周将到印度和越南访问，寻求加强与这两个日益重要的合作伙伴的关系，并通过多元化的供应链增强经济弹性。

综合路透社和彭博社报道，美国财政部一高官星期四（7月13日）说，耶伦7月13日至19日出访，先到印度与二十国集团（G20）财长及央行行长以及印度官员举行会议，然后到越南出席双边会谈。

美国财政部高官说，耶伦此次访问旨在强调各国需要多样化和有弹性的供应链，这不是“针对中国”，也不是美国要与中国脱钩的计划。耶伦9日刚从北京返回华盛顿。

这名官员说，耶伦将在G20会议上继续推动多边开发银行改革，以及加快进度缓慢的低收入国家债务重组进程。西方领导人估计，多边开发银行可通过已在执行或正在审议的措施，在未来十年释放多达2000亿美元（约2641亿新元）的额外贷款。

美国财政部希望世界银行能够建立一个机制，为应对气候变化等全球挑战的国家提供更多资源，并希望世行探索向次主权和超主权行为体，而不仅仅向国家政府提供贷款选择。

耶伦还将敦促包括中国在内的所有官方双边债权人，加快债务重组工作。美国财政部官员指最近赞比亚债务问题的进展令人鼓舞，但其他国家的债务重组也需要加快步伐。

另外，美国财政部说，耶伦将在印度和越南的双边会谈中，重点关注“友岸外包”，即通过扩大与值得信赖的合作伙伴的关系，采取措施建立更具弹性的供应链。