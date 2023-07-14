乌克兰已收到集束弹药 承诺将有限度使用

乌克兰已收到美国的集束炸弹，并承诺仅把这种杀伤力强的弹药用于驱赶敌军集结。

路透社报道，美国日前宣布向乌克兰提供另一批8亿美元（约10.5亿新元）的军事援助配套，包括提供集束炸弹。乌克兰南部军区司令说，这批集束炸弹在美国公布新军援配套的一周后就运到。

乌克兰塔夫里亚（Tavria）发言人谢尔申（Valeryi Shershen）星期四（7月13日）证实已收到集束炸弹，五角大楼同日也做了宣布。

莫斯科对此表示谴责，俄罗斯国防部长绍伊古警告，如果俄方遭集束炸弹袭击，俄军可能也会使用类似武器。

乌克兰官员则表明，考虑到俄军在大片占领地部署地雷，乌军使用集束炸弹还击是合理的。

谢尔申接受美国资助的自由电台采访时说，乌军有了集束炸弹，“将进一步削弱俄占领军的气势，可从根本上扭转整个战局，使战事变得对乌方有利”。

不过，谢尔申也说，乌军对集束炸弹的使用将严格遵守法律规定，“我们只会在解放我们的领土时派上用场”。

另外，美国国防部说，俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团目前并没有大规模参与俄罗斯在乌克兰的军事行动。瓦格纳集团十多天前发动了短暂的未遂兵变。

五角大楼发言人赖德说：“现阶段，我们没有看到瓦格纳部队参与任何支持乌克兰战斗的重要行动。”