美国会骚乱调查 特朗普女婿向大陪审团作证

《纽约时报》星期四（7月13日）引述多名消息人士的话说，最近几周有数名证人，就美国前总统特朗普意图推翻2020年总统选举结果一案向一大陪审团作证，特朗普的女婿库什纳为其中一人。

其中一名知情者披露，在特朗普任内担任白宫顾问的库什纳，上个月到华盛顿一联邦法院作证时说，他的印象是，特朗普确实相信2020年总统选举结果被人“窃取”。库什纳是特朗普长女伊万卡的丈夫。

美国司法部长加兰去年11月宣布委任特别检察官史密斯，接手特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及特朗普在卸任后对政府机密文件的处理。

史密斯办公室发言人拒绝对《纽约时报》星期四的报道置评。路透社尝试联系库什纳的一名代表，但没有获得回应。

特朗普已因机密文件案被控37项联邦刑事罪名，包括31项涉及违反间谍法罪名。特朗普对所有罪名不认罪。

除了这两起联邦刑事案件，特朗普还面对2016年总统选举前向色情片女星丹尼尔斯支付封口费等多起案件。尽管特朗普官司缠身，他依然是2024年美国总统选举共和党内初选的最强领跑者。

特朗普多次错误地坚称自己赢得2020年总统大选，指拜登是靠选举舞弊登上大位。2021年1月6日特朗普的支持者暴力冲击美国国会大厦，试图阻止国会认证拜登赢得总统选举，但以失败告终。