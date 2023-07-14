联合国：去年新增爱之病患者130万人

联合国爱之病规划署说，去年全球新增约130万名爱之病病人，共计约3900万人感染爱之病病毒。

新华社报道，根据爱之病规划署公布的数据，2022年，全球约2980万人接受抗逆转录病毒治疗，约63万人死于与爱之病相关的疾病。

爱之病规划署星期四（7月13日）发布名为《终结爱之病》的报告。报告显示，一些国家和地区在抗击爱之病方面取得进展，比如非洲东部和南部，2022年新增感染者比2010年减少了57%；全球来看，接受抗逆转录病毒治疗的人数从2010年的770万增加到2022年的2980万。

报告说，博茨瓦纳、斯威士兰、卢旺达、坦桑尼亚和津巴布韦目前实现了“95-95-95”目标，即95%的爱之病感染者知道自己的感染状况，95%的知情感染者正接受抗逆转录病毒治疗，而95%的接受治疗者体内病毒受到抑制。

2022年，全球感染爱之病的孕妇和哺乳期妇女中有82%的人接受了抗逆转录病毒治疗，而2010年这一数据为46%。这一进展使得2022年新发感染儿童人数比2010年减少了58%，为1980年代以来的新低。

但爱之病防治仍然面临挑战。报告说，一些国家和地区近年来感染人数上升，比如欧洲东部和亚洲中部，2022年新感染人数比2010年上升了49%，中东和北非地区上升了61%。

爱之病规划署认为，导致这些上升趋势的主要有三大因素：缺乏对关键人群的爱之病预防服务，惩罚性法规对爱之病预防构成阻碍，以及社会歧视。