周五美市盘前起落不定 重点谈饮料巨头百事可乐最新季度业绩

星期五（7月14日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期五（14日）起落不定。华尔街投资者大多数都在等待美国数家大银行即将出炉的季度业绩，包括：摩根大通、花旗集团和富国银行。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.60点或0.08％，报4513.60点；纳斯达克100指数期货退低11.30点或0.07％，报15560.70点；道琼斯指数期货则起152.70点，报34547.80点。

●隔夜（星期四）发布的生产者价格指数（Producer-price Index）显示，美国6月份批发价格涨幅比预期中低，带动美国股市隔夜上涨。标准与普尔500指数和纳斯达克指数更是双双创下新高。

●标准与普尔500指数隔夜上升37.88点，闭市报4510.04点。重量级的道琼斯指数也起47.71点，闭市报34395.14点。以科技股为主的纳斯达克100指数也攀高1.73％或264.75点，以15571.98点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是108亿2000万股，比过去20天的111亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●市场焦点主要放在摩根大通、花旗集团和富国银行星期五晚上盘前发布的季度业绩。摩根大通股价在盘前起1.63美元，报150.50美元；花旗集团股价也起0.12美元，报47.80美元股价；富国银行股价则下跌0.13美元，截稿时报43.58美元。

●微软股价在盘前上涨4.49美元，截稿时报347.15美元。英国竞争与市场管理局刚宣布，当局将把微软收购动视暴雪（Activision Blizzard）的审查期限延长多六个星期。

●据《华尔街日报》报道，生物科技公司Roivant Sciences计划把一种治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病（Crohn’s disease）的实验药物卖给药剂公司Roche Holding。买卖双方正在进行有关谈判。这笔交易估计超过70亿美元。Roivant Sciences股价在盘前上涨7.24％，截稿时报12.44美元。

●星期五下文我们来看看饮料巨头百事可乐（PepsiCo Inc）的最新季度业绩。盘前该股微跌0.06美元，截稿时报187.47美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、AT&T Inc、动视暴雪和维珍银河（Virgin Galactic）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

虽然业绩更为出色，但是百事可乐的整体销量其实是下降了，其中饮料部门的销量下降了1％。（路透社）

百事可乐（PepsiCo Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

尽管市场对饮料和食品的需求下降，百事可乐隔夜公布的季度盈利和营业额仍然都超出预期。不仅如此，这家饮料巨头还连续第二个季度上调集团全年业绩的预测，带动股价隔夜升高2.38％。

根据百事可乐截至今年6月底的第二季度业绩报告，集团营业额同比增加10.4％至223亿2000万美元，调整后的每股盈利是2.09美元。而Refinitiv之前收集到的分析师平均预测为营业额217亿3000万美元，每股盈利1.96美元。可见百事可乐的上下线主要业绩指标都超越了市场分析师的预测。

业绩报告也显示，第二季度净利是27亿5000万美元，即每股净利1.99美元，比去年同期的14亿3000万美元，即每股净利1.03美元要高许多。如果不计特殊项目，百事可乐的每股盈利是2.09美元。

百事可乐高管现在也把2023年的核心固定汇率盈利增长率，从之前预测的9％上调至12％。

虽然业绩更为出色，但该集团的整体销量其实是下降。主要是因为旗下的零食和饮料价格调高所导致的。百事可乐食品部门的销量下降3％，饮料部门的销量则下降1％。

不过，百事可乐高管星期四（13日）说，集团的产品销量下降幅度其实并没有预期那么大，这可能是因为全球失业率偏低给于的支持。百事可乐也计划在今年下半年恢复它原本的定价策略。

至于各个品牌在第二季度的表现，桂格食品（Quaker Foods）在北美的销量下降了5％，百事可乐北美饮料部门销量则下降了4.5％。不过零食品牌Frito-Lay却是业绩里的一个小亮点。在推出迷你包装的推动下，销量增长了1％。而像Doritos和Ruffles等零食品牌的营业额，也实现了两位数增长。

在推出迷你包装的推动下，零食品牌Frito-Lay的销量增长了1％。（彭博社）

在Tipranks的11名分析师中，有六名给予百事可乐股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价则是195.10美元。