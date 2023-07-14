印度月球探测器“月船3号”顺利升空

印度月球探测器“月船3号”（Chandrayaan-3）于星期五（7月14日）下午发射升空。这是印度发射的第三个月球探测器。

如果这次任务成功，印度将成为继美国、苏联和中国之后，第四个实现受控落月的国家。中国通讯社报道，“月船3号”耗资约7300万美元（约9683万新元），是印度第二次尝试进行月面软着陆的探测器。

法新社报道，由印度空间研究组织开发的“月船3号”航天器包括一个名为Vikram（梵语意为“勇敢”）的着陆器和一个名为Pragyan（梵语意为“智慧”）的漫游车。

期刊《自然》的报道，“月船3号”火箭从印度南部安得拉邦东岸的斯里哈里科塔发射场发射升空，前往月球南极附近的一个着陆点。着陆器着陆后，印度空间研究组织（ISRO）的科学家计划部署月球车来研究月球的性质。如果成功，该任务将首次登陆月球南极，而以前的月球任务都是在低纬度地区着陆。

“月船3号”将收集图像并发回地球进行分析。

目前正在法国访问的印度总理莫迪通过社交媒体发文说，这次访问承载着“我们国家的希望和梦想”。

“月船3号”是继2008年成功发射的“月船1号”和2019年部分成功的“月船2号”之后的第三次发射任务。第二次任务成功发射了一个载有八个有效载荷的月球探测器，但携带月球车的着陆器在下降的最后时刻坠毁。ISRO主席斯里德哈拉·索马纳特（Sreedhara Somanath）说，坠毁是软件出现错误导致的。