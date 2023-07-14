王毅会见林芳正 吁日本慎重处置核处理水

中国中共中央外事工作委员会办公室主任王毅星期五（7月14日）在雅加达应约会见日本外长林芳正。林芳正就日本将排放核处理水作解释，王毅呼吁日方慎重处置，“不要一意孤行”。

中国通讯社报道，林芳正解释了日方在福岛“核处理水”排海问题上的想法，期望中方理解。王毅强调，日本“核污染水”排海事关海洋环境安全和人类生命健康。核事故产生的核污染水与核电站正常运行产生的废水性质完全不同，不能相提并论。向海洋排放核事故污染水在全球没有先例，也没有共同认可的标准。

王毅说，这既是一个科学问题，也是一个态度问题。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。

在稍早于印度尼西亚首都雅加达举行的亚细安加三外长会上，王毅与林芳正对核处理水的立场互不相让。

谈到双边关系时，王毅说，45年前，中日双方缔结和平友好条约，以法律形式规定中日应当坚持和平、友好、合作，为两国交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。双方应以缔约45周年为契机，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

林芳正指出，两国在广泛领域合作潜力巨大。近段时期，双方交往密切展开，日方对此表示欢迎，希望进一步加强人文交流。日方高度重视同中方加强对话沟通，期待以日中和平友好条约缔结45周年为契机，以两国领导人共识为指引，构筑建设性、稳定的日中关系，为双方高层交往创造条件。