美国启动200亿美元“绿色银行”计划应对气候变化

美国环境保护署启动两项总额达200亿美元（约264亿新元）的竞争性拨款计划，激发全国范围内尤其是低收入社区对清洁能源的投资。

路透社报道，这两项拨款计划是美国总统拜登为《减少通货膨胀法案》（IRA）设立的270亿美元温室气体减排基金的一部分，也是美国政府支持减少全球碳排放项目的最新举措。

美国副总统哈里斯星期五（7月14日）在巴尔的摩一场活动中致辞时说，这些投资将提高供暖和制冷系统的效率，从而降低工薪家庭的电费。

哈里斯说：“我们降低电力成本，意味着在职父母的电力开销会减少，这样他们就有多余的钱购买日用品、维修房屋和学校用品。”

白宫说，其中140亿美元是作为“国家清洁投资基金”，将为两三个国家清洁金融机构提供资金，使它们能与私营企业合作，为全国数以万计的清洁技术项目提供融资。

另外60亿美元为“清洁社区投资加速器”竞争资金，将支持最多七个非营利组织，为低收入和弱势社区的贷款机构提供资金和技术协助，以建立当地的清洁融资能力。

美国环境保护署署长里根说，拜登的“绿色银行”计划将激励私人投资于清洁技术，并“扩大落后社区的经济机会”。

《减少通货膨胀法案》将提供3690亿美元的应对气候变化奖励措施，没有任何共和党议员投票支持这项法案。