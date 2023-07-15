美属维尔京群岛就爱泼斯坦案向摩根大通索赔至少1.9亿美元

美属维尔京群岛指控摩根大通银行，明知道已故金融家爱泼斯坦进行性贩卖活动，仍为他提供金融服务并协助他隐瞒罪行，要求这家美国最大银行赔偿至少1.9亿美元（约2.5亿新元）。爱泼斯坦生前把美属维尔京群岛的私人岛屿作为他的性奴乐园。

路透社报道，美属维尔京群岛星期五（7月14日）向曼哈顿联邦法院提交文件，要求摩根大通支付1.5亿美元的民事罚款，另外还得支付至少4000万美元，作为美属维尔京群岛与爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）终止15年关系的一个了结。

爱泼斯坦生前在美属维尔京群岛拥有两座私人岛屿，其中一座就是臭名昭著的“萝莉岛”。

美属维尔京群岛还希望摩根大通向爱泼斯坦的受害者做出惩罚性赔偿等。

美属维尔京群岛总检察长史密斯发表声明说：“经济处罚和改革措施，对于确保摩根大通了解将自身盈利置于公共安全之上的成本，是至关重要的。”

摩根大通在一份声明中承认为争取案件达成和解付出了努力，但美属维尔京群岛向法院提交的文件，“与双方和解对话的性质不相符”。

摩根大通也指美属维尔京群岛关于损害赔偿的论点“具有误导性”，而且“证据不足”。

爱泼斯坦2019年7月6日在美国新泽西州被捕，联邦调查局特工在他位于纽约曼哈顿的豪宅中发现大量淫秽照片。纽约联邦检方随后起诉爱泼斯坦进行性交易及合谋拐卖未成年女性，爱泼斯坦否认有罪。

同年8月10日，爱泼斯坦在狱中死亡。根据尸检报告，纽约市体检医师办公室认定爱泼斯坦死于上吊自杀，得年66岁。