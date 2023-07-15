调查：韩国近七成单人户住月租房 房租为最大开销

韩国一项问卷调查结果显示，一人户家庭中近70%选择按月交房租，房租成为每月的最大开销。

韩联社报道，租房信息平台公司“Station3”日前针对旗下房产信息平台“Dabang”的832名用户进行问卷调查，结果显示，受访者中45%（376人）是一人户。其中，30-39岁最多，占34%。其后依次为20-29岁（29%）、40-49岁（27%）。从租房交易形态来看，月租为68%，远高于典租（27%)；住房形态依次为单间套房52%、两间和三间套房24%、写字楼和城市型生活住宅15%、公寓8%。

从一人户家庭月均收入来看，200万韩元以上～300万韩元以下（约2081至3000新元）最多，占40%。其后是300万韩元以上～400万韩元以下（22%）和100万韩元以上～200万韩元以下（15%）。其中，48.1%的受访者回答每月最大的支出是居住费用，其次是购买食品（19.1%）、外出用餐（13%）。

就居住费用在支出中占比的提问，39%的受访者回答10%～20%，38%为20%～30%。但71%的受访者回答居住费用占比10%～20%较为合适，仅23%的人回答20%～30%，现实和理想存在差距。

典租房是韩国特有的住房租赁制度。签约后，租客需要一次性付给房东大笔押金（通常为房价的50%至70%）作为保证金，租房期间不用交月租，合同到期后房东全额退还保证金。