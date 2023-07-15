马哈迪斥上届大选对手贿赂选民 导致他败选

马来西亚前首相马哈迪说，他在第15届全国大选中输掉浮罗交怡国席还痛失按柜金，全是因为对手贿赂选民。

星洲网报道，马哈迪出席活动时告诉《马来西亚前锋报》，在上届大选中，因对手贪污腐败，导致他失去了超过1万4000张选票。

“我曾问一位（浮罗交怡）选民，他也是我的朋友，为什么不把票投给我，他回答说我没有派钱给他。”

“我又问他拿了多少钱，他说100令吉（约29新元）。我问他，100令吉可以做什么，他说足够他两天的开销。”

马哈迪说，在8月12日的州选举，选民应该对国家更负责，不能屈服于金钱政治，“不要为了钱而放弃你手中的一票”。

在第15届全国大选中，马哈迪竞选浮罗交怡国席仅获得4566张选票，该议席由国民联盟候选人苏海米拿下。

马哈迪早前发起“马来人宣言”运动，并希望与国盟在来临州选合作，现在却转过头指控合作对象在上届大选贿赂选民，并导致自己失去按柜金。

网民指马哈迪没立场可言

对此，网民指马哈迪如今已没有立场可言，一味发表煽动性的言论。部分网民认为，也许马哈迪感到混乱，搞不清楚他要与哪一方合作，才会指控自己早前希望合作的对象。

针对马哈迪的这番讲话，希盟万宜国会议员谢瑞詹回了一句：“你在说什么？”

谢瑞詹还发布了第15届全国大选浮罗交怡国席的成绩，质问马哈迪是否在指控国盟涉及贿选。