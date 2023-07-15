演说被指冒犯雪州苏丹 吉打看守州务大臣沙努西致函道歉

马来西亚吉打州看守州务大臣沙努西星期六（7月15日）凌晨4时在脸书贴文，称希望联盟和国民阵线“跟班”恶意歪曲，导致外界误解他的演讲内容，他为此向雪兰莪州苏丹沙拉弗丁道歉。

星洲网报道，根据沙努西的脸书贴文，武吉阿曼警方接获报案后向他录了口供。而他已致函雪州王宫，向苏丹寻求宽恕。

截至星期六上午10时，已有135人转发沙努西的这则脸书贴文，另有2881人点赞、400余人留言，绝大多数留言者说会继续支持他的斗争。

据报道，沙努西日前在雪州一场政治活动上的公开演说，被指冒犯雪州苏丹。多名政党人士过后报警，雪州王室理事会成员星期五也到沙亚南警局报案，要求彻查此事。

沙努西星期六凌晨4时左右，在一则标题为“清澈的水被人刻意弄脏”的贴文中写道，当他得知自己的演讲被希盟和国阵跟班歪曲并导致误解后，他已致函雪州王宫向苏丹沙拉弗丁道歉。他在信中阐明他的演说的正确内容。

沙努西说，他在信中祝福雪州苏丹和苏丹后安康快乐。雪州王宫过后转告他，苏丹看了他的信。贴文也提到，武吉阿曼警方向他录了口供以完成调查。

沙努西最后说，他发这则贴文是为了让有兴趣的人了解事件进展，并指清澈的水被人刻意弄脏后，需要让它恢复清澈，好让大家再次看到水中的鱼。