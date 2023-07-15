澳洲称中国不可能在近期内加入CPTPP

澳大利亚政府说，中国不可能在近期内加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

英国《卫报》报道，英国星期六（7月15日）将正式加入CPTPP，成为CPTPP第12个成员国。到新西兰出席CPTPP会议的澳洲助理贸易部长艾尔斯透露，中国也在争取加入CPTPP，但这目前不在议程上。他认为CPTPP成员国不会这么快考虑未来的入盟申请。

艾尔斯没有把中国欲加入CPTPP，同中澳解决两国众多贸易争端联系起来，但他提到英国在遵守世界贸易组织（WTO）规则方面拥有良好记录，而有这样的主要经济体加入CPTPP是好的。

另据路透社报道，2021年中国大陆和台湾在相隔一周内申请加入CPTPP，两份申请都暂时被搁置。

新西兰前贸易和外交官员芬尼（Charles Finny）说：“这或许是第一次，我们必须非常慎重处理新的申请。”新西兰与台湾的贸易协定谈判由他领导，他透露，“还没有达成共识。”

新西兰为今年的CPTPP轮值主席国，CPTPP成员国星期六和星期天在奥克兰开会。

《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）于2018年12月30日正式生效，11个创始成员为澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡和越南。

除了中国大陆和台湾，乌拉圭和韩国也申请加入CPTPP。另外，日本经济振兴部长后藤茂之7月7日说，乌克兰已向CPTPP协定保存方新西兰，提交正式申请加入CPTPP的书面信函。