韩国承诺向乌克兰扩大援助规模

韩国总统尹锡悦承诺向乌克兰扩大人道主义和非致命性军事援助规模。

据法新社报道，星期六（7月15日）突访乌克兰的尹锡悦在与乌总统泽连斯基举行峰会后的联合新闻发布会上说，韩国“将在去年提供头盔和防弹背心等物资的基础上扩大供应规模”。

尹锡悦宣布，韩国对乌克兰的人道主义援助将从去年的1亿美元（1.32亿新元）增加到2023年的1.5亿美元。

韩国理论上仍与拥有核武器的朝鲜处于战争状态，它生产了大量与北约兼容的武器，包括坦克、榴弹炮和抢手的炮弹弹药。尹锡悦在新闻发布会上说：“现在的乌克兰让我想起过去的韩国。”他称赞国际社会的援助使韩国“奇迹般地战胜”了朝鲜，并最终崛起成为世界主要经济体之一。

泽连斯基感谢尹锡悦到乌克兰进行访问。他说，两人讨论了“人民过上正常和安全生活至关重要的一切问题”。他还感谢尹锡悦对乌克兰的强力支持，以及向乌克兰提供财政、技术和人道主义援助的新举措。

两国元首还讨论了在能源、粮食和经济问题上的合作，以及将俄罗斯绳之以法和重建乌克兰事宜。

尹锡悦和夫人金建希星期六较早前访问了首都基辅郊区布查（Bucha）大屠杀现场，以及在炮火中遭受重创、位于基辅市西北部的伊尔平市（Irpin）。