英国防长华莱士考虑今秋辞职

英国国防部长华莱士考虑在今年秋季内阁改组时卸任，并且不会参加下一次立法选举。

多家外媒引述《泰晤士报》报道，华莱士在接受该报采访时透露了辞职打算，也已于6月16日向首相苏纳克告知了自己的决定。

由于选民对执政13年的保守党不满，以及英国持续面对通货膨胀等危机，有关苏纳克内阁即将放生变化的猜测不断增加。

今年53岁的华莱士于2019年担任国防部长，是保守党在任时间最长的防长。

从约翰逊到特拉斯，再到现首相苏纳克，华莱士一直担任防长一职，并且在苏纳克上台后帮助政府制定了俄乌战争的应对措施。他对《泰晤士报》说，他成功将英国国防预算增加了240亿英镑（约415亿新元），这是他出任防长以来取得的成绩之一。

他在采访中说，自他1999年进入苏格兰议会，他的政治生涯已经有24年。“七年多的时间里，我的床头放着三部手机。”

他此前也试图竞逐北约秘书长职务，但最终未能赢得美国的支持，现秘书长斯托尔滕贝格继续担任这一职位。

华莱士还在采访中说，到本世纪末，世界将变得更加不安全并陷入冲突，“无论是冷战还是热战，我认为我们都会处于一个困难的境地”。

他指出，英国可能会卷入非洲与卡伊达和伊斯兰国等组织的冲突，他也对中国在南中国海的扩张、地区局势，以及核扩散等问题表示担忧。

在俄乌问题上，他认为若俄罗斯失败，俄总统普京可能会寻找新的攻击目标，比如西方通信和能源供应的海底电缆。