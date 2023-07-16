西班牙海岛发生林火 数千人疏散

西班牙拉帕尔马岛（La Palma）发生林火，当局已经疏散了2500多人。

综合路透社和法新社报道，拉帕尔马岛北部林区星期六（7月15日）凌晨发生野火。西班牙官员当天说，该地区已有超过2500人疏散，大火烧毁了4500公顷的土地，约300名消防员正在灭火飞机的支援下努力控制火势。

拉帕尔马岛所属的加那利群岛（Canary Islands）地区政府主席克拉维霍（Fernando Clavijo）说，受风速、气候条件和当前的热浪影响，大火蔓延得非常快。

岛上的管理当局呼吁人们遵守疏散规定，以便紧急服务部门更容易开展工作。

根据欧洲森林火灾信息系统（EFFIS）的数据，西班牙在2022年发生了近500场野火，30多万公顷的土地被烧毁，是欧洲受灾最严重的国家。

另据欧洲森林火灾信息系统的最新数据，今年到目前为止，西班牙又因火灾损失了6.6万公顷的土地。

西班牙正遭受热浪袭击，降雨量也越来越少，因此野火的情况更加令人担忧。

星期六的野火是拉帕尔马岛自2021年火山爆发以来发生的首场自然灾害。

2021年9月，拉帕尔马岛的离岛火山老昆布雷火山（Cumbre Vieja）爆发，摧毁了2000多座建筑，有数千人被迫离开家园。