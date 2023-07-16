英国正式签署跨太平洋伙伴全面进展协定

英国已签署《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），正式成为首个加入该协定的欧洲国家。

法新社报道，英国商务和贸易部长巴德诺赫（Kemi Badenoch）星期天（7月16日）在新西兰签署了CPTPP。协定预计将在经过英国议会审查和立法后，于明年下半年生效。

CPTPP于2018年由日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、越南、文莱、墨西哥、智利，以及秘鲁共同签署，是一个综合性自由贸易协定。英国既是首个加入该协定的欧洲国家，也是2018年以来的首个新成员国。

英国脱欧后一直在推行“全球英国”的战略。2021年，英国申请加入CPTPP，经过近两年时间的谈判，英国在今年3月获准加入。这也是英国自脱欧以来达成的最大规模贸易协议。

英国政府表明，将削减英国对CPTPP国家的出口关税。英国也成为成员国后，CPTPP国家的国内生产总值（GDP）总和将达到12万亿英镑（约20.75万亿新元），占全球GDP的15%。

另据法广网早些时候的报道，英国首相苏纳克在一份声明中说，英国加入CPTPP是“历史性的举措”；英国经济有望增长18亿英镑；英国出口到其他成员国的99%商品可以享受免关税贸易，其中包括奶酪、汽车、巧克力、机械等该国关键出口产品。

英国商务和贸易部长巴德诺赫说，CPTPP“极大地促进英国企业的发展”，为英国企业打开了通往五亿多人口市场的贸易机会，以及进入更广泛地区的通道。

巴德诺赫表明，英国作为一个独立贸易国加入一个“令人兴奋的、不断增长的、具有前瞻性的贸易组织”，这将有助于英国经济的增长，并进一步刺激本国就业。

英国的脱欧支持者赞同加入CPTPP的举措，认为这可以提升英国的国际地缘政治和经济影响力。批评人士则指出，拥有27个成员国的欧盟是全球最大的贸易集团和集体经济体，英国加入CPTPP无法弥补脱离欧盟而遭受的经济损失。

英国预算责任办公室今年4月预测，脱离欧盟将使英国的长期生产率比加入欧盟时降低4.0%。