马国警方：继续调查沙努西冒犯雪州苏丹案

马来西亚吉打看守州务大臣沙努西冒犯雪兰莪苏丹事件继续发酵。马国警方强调，不会因为沙努西致歉就停止调查此案。伊斯兰党则认为希望联盟只对沙努西穷追猛打，是因为沙努西政绩卓著而足以影响选情。

沙努西也是国民联盟竞选主任。他被指上星期二（7月11日）在造势活动演讲时批评雪州看守州务大臣阿米鲁丁“素质低”，并指雪州苏丹沙拉弗丁委任阿米鲁丁担任大臣显然“没水准”。

事件延烧多日后，沙努西星期六（15日）透露，他已致函雪州苏丹道歉。不过，雪州王室理事会和多名人民公正党领袖已向警方报案。

警察总长沙拉鲁丁星期天（16日）告诉《每日新闻》，截至星期六，警方共接获57起针对沙努西的投报。“警方的调查并未因沙努西道歉而停止。警方将依法继续调查此案。”

马国六州选举将近，朝野各党都有领袖遭举报发表关于“3R”（种族、宗教及王室）的煽动言论。沙拉鲁丁说，除了沙努西，警方也将尽快完成关于伊党主席哈迪阿旺，以及民主行动党主席林冠英的调查报告，并提交总检察署决定是否提控。

沙努西的言论屡次引起争议，不过伊党署理主席端依布拉欣说，伊党目前执政吉打、吉兰丹与登嘉楼三州，不过希盟似乎只将矛头指向沙努西。

端依布拉欣星期六在雪兰莪的造势活动中说：“看来（希盟）这次选举只针对沙努西一个人，这是为什么？（因为沙努西的）领导能力和成就影响吉打（选情）。他们不关注吉兰丹，我去那里时，没有希盟的演讲，在登嘉楼也是如此…他们试图拿下吉打。”