伊朗警察重启巡逻 抓捕着装违规女性

伊朗国家媒体报道，伊朗已重新启动传统的执法方式，既委派道德警察巡逻并抓捕穿着违规的女性。

法新社报道，伊朗警方发言人赛义德说：“警方将开车或徒步巡逻，警告那些不服从命令和无视违反着装规范后果的人，并采取法律措施将违规者移交司法部处理。”

有网络画面显示，一名全身裹着黑布的女巡警正在斥责和逮捕另一名未遮盖头部的妇女；但照片的真实性尚未被核实。

据悉，自1979年伊斯兰革命后，伊朗便开始实施女性着装法规，违规者将被罚款或面临最长两个月的监禁。伊朗的道德警察则于2006年正式投入运作，他们被称为“指导巡逻队”（Gasht-e Ershad），任务是“宣扬端庄和戴头巾的文化”。

2022年9月，22岁库尔德族女子阿米尼因违反衣着准则被道德警察逮捕，拘留期间陷入昏迷后死亡，引发了大规模示威。示威者高喊反政府口号与焚烧头巾，全国各地也有越来越多女性不戴头巾。

尽管抗议声不断，伊朗议会和领导层中的保守派仍坚决捍卫着装规定。不过，因越来越多伊朗人要求改革，司法部门和政府5月提出了一项“支持头巾和贞洁文化”法案。

这项法案建议增加对“在公共场所或互联网上摘下面纱者”的罚款，但撤销了监禁惩罚。

社会学家阿巴斯说，伊朗领导层无法在头巾问题上达成共识，部分人赞成以镇压方式消解民怨，另一些人则“认为必须尝试其他手段”。