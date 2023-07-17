美参院领袖拟推动跨党派修正案 为芬太尼制裁中国

美国参议院多数党领袖舒默要在国防政策法案中，纳入一项跨党派修正案，以制裁中国疑似在合成阿片类芬太尼生产中扮演的角色。

路透社报道，美国当局指数以万计的美国人因过量使用芬太尼死亡，舒默将此归咎于中国，他说芬太尼来自中国的生产基地，“获得中国政府的纵容和默许”。

舒默星期天（7月16日）在纽约记者会上说：“我将在国防法案中推动一项两党修正案，扩大断绝芬太尼和制裁措施的立法权限，我们会在本周内把修正案提交审议。”

“我们必须对他们强硬行动，才能迫使他们取缔出口美国的芬太尼活动。”

舒默说，由民主党参议员布朗和共和党参议员斯科特提出的修正案，将授权白宫宣布芬太尼贩运为国家紧急状态，为制裁打开大门。

舒默说：“我希望修正案能够通过。我相信在两党的大力支持下一定能通过。应该通过。非通过不可。”

路透社未立即取得中国驻华盛顿大使馆的回应。

北京此前指责华盛顿利用芬太尼危机作为制裁中国公司的借口，并提议与其他国家合作解决毒品问题。

中国官方媒体多次将芬太尼成瘾和需求描述为美国国内问题。

在2021年8月至2022年8月，美国有10万7735人死于过量用药，三分之二服用了合成阿片类药物，其中主要为芬太尼。由于芬太尼是美国人当前的最大威胁，美国称对抗芬太尼需要一个类似抗击冠病大流行的全球性策略。

芬太尼（Fentanyl）是迄今发现的最强效阿片类物质，其等效镇痛作用约为吗啡的100倍，用于临床麻醉。而作为药品研制出来的芬太尼在一些国家被用于吸毒。芬太尼衍生物卡芬太尼的药效和毒性是海洛因的50倍。