韩国暴雨死亡人数增至40人 九人失踪34人受伤

韩国中央灾难安全对策本部星期一（7月17日）消息，截至当天上午，本轮强降雨已造成40人死亡、九人失踪、34人受伤。

韩联社报道，消防部门在忠清北道清州市五松宮坪地下车道再打捞出四具尸体，该地下车道被淹事故的死亡人数目前已增至13人，九人受伤，十多辆汽车被淹。另外，世宗市一人死亡，忠清南道四人死亡，庆尚北道19人死亡；釜山市一人失踪，庆尚北道八人失踪。忠清北道13人受伤。

在全国15个市道的111个市、郡、区，共有1.057万人（6255户）临时转移。628处公共设施和317处私有设施受损，其中忠清南道和庆尚北道两地灾情尤为严重。私有设施中，有139幢房屋被淹。此外，共49处道路受损或被毁，八地发生山体滑坡或泥石流，树倒事故25起。

此次强降雨共造成2万8607户家庭停电，其中99.6%目前已恢复供电。KTX高铁京釜、湖南、全罗、庆全、东海线路仍在运行，首尔至釜山、龙山至木浦·丽水、中央线（EUM）、中部内陆线（EUM）停运，普通列车全线停运。共16班航班因天气原因停飞。

据韩国气象厅预测，忠清道、南部地区、济州道7月17至18日两天的降水量为100至200毫米（济州道山区350毫米以上），京畿道南部、江原道南部内陆及山区、郁陵岛和独岛为30至100毫米，首尔市、仁川市、京畿道北部、江原道（非南部内陆及山区）则为10至60毫米。