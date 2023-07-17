美国25%人口接极端高温警告 东北部山洪夺四人性命

美国近四分之一人口接极端高温警告，东北部新英格兰地区暴发山洪，夺走四条人命。

路透社报道，太平洋西北部的高温天气已从美国西部加利福尼亚州蔓延延至西南部、美国深南部和佛罗里达州。美国国家气象局向超过8000万人口发布了极端高温警告。

预计南加州高地沙漠地区以及亚利桑那州和内华达州的气温将超过46摄氏度。国家气象局说，西南部、墨西哥湾西部和佛州南部大范围地区可能会出现破纪录高温。

预计太平洋西北部部分地区的气温将介于37.7至43.3摄氏度之间。

根据美国人口普查局的数据，这对不习惯过热天气的地区来说可能特别危险，因为这些地区的许多家庭多没有装冷气机。

与此同时，国家气象局说，在冷锋从西部逼近之前，新英格兰部分地区和中大西洋州份将遭到“能够产生倾盆大雨”的风暴袭击。面临风险的地区包括纽约、波士顿和费城等主要城市。

国家气象局在星期天（7月16日）早上的预报中说：“过去10天的强降雨使东北部的土壤水分饱和，而且脆弱，这种情况可能会导致受影响地区发生严重山洪。”

纽约州州长霍赫尔（Kathy Hochul）敦促居民在雨停之前避免外出，并警告说，如果遇到山洪，“你的汽车可能会变成你的葬身之地。”

国家气象局还警告，东北部地势较高地区的道路可能无法通行、遭龙卷风袭击，甚至发生泥石流。

根据当地警方一份书面声明，位于费城东北约20英里的宾夕法尼亚州上梅克菲尔德镇（Makefield Township）星期六发生山洪，至少有四人被冲走丧命。

救援人员星期天说，他们还在寻找另外三人，包括一名九个月大的男婴、男婴的两岁姐姐和一名成年女性。

美国东北部大片地区近日洪水泛滥，佛蒙特州的情况最严重，佛蒙特州首府蒙彼利埃（Montpelier）发生了灾难性的洪水，当局星期天再次发出山洪警报。