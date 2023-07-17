克里米亚大桥传“爆炸声” 交通中断

RBC-乌克兰通讯社星期一（7月17日）报道，克里米亚大桥传出“爆炸声”。

根据俄罗斯媒体报道，克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫在社交媒体上说，出于“紧急”情况，连接克里米亚半岛和俄罗斯克拉斯诺达尔地区的克里米亚大桥交通已中断。

与俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团有关联的“灰色地带”频道说，克里米亚大桥在星期一凌晨3时零4分（新加坡时间星期一早上8时零4分），发生两次袭击。

路透社无法独立核实灰色地带频道的报道，基辅也没有立即对报道置评。

另外，俄罗斯支持的克里米亚半岛政府星期一在即时通讯引用Telegram发布消息说，克里米亚的燃料、食品和工业品库存充足，当地仓库拥有所有必要的库存。

克里米亚于2014年被俄罗斯吞并，但国际社会承认克里米亚是乌克兰的一部分。俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后，下令交通局全力改善克里米亚半岛与俄罗斯的交通接驳，克里米亚跨海大桥于2018年开通，全长19公里，是俄罗斯造价最高的公路和铁路两用桥。

俄罗斯于2022年2月24日向乌克兰发动“特别军事行动”；同年10月8日，这座长约19公里长的大桥发生卡车爆炸，导致与大桥并行的铁路桥上一货运列车里的七个油罐着火，大桥部分路段受损坍塌，事故共造成四人死亡。莫斯科将爆炸事件归咎于乌克兰安全部队，但基辅否认这一指控。