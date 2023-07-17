特斯拉投资马国 政治人物邀功

马来西亚首相安华宣布电动汽车巨擘特斯拉将加大在马来西亚的投资后，前国际贸易及工业部高级部长阿兹敏与前首相纳吉都自称对吸引特斯拉的投资有贡献。

安华上星期五（7月14日）宣布，他当天与特斯拉创办人及总裁马斯克进行视讯会议后，马斯克同意增加在马国的投资，包括在赛城开设特斯拉总部。安华说，这将为马国创造数以万计的技术就业机会。

前经济事务部长阿兹敏上星期六（15日）对安华的说法嗤之以鼻。他在雪兰莪国盟的造势晚会说，他去年访问特斯拉在美国洛杉矶的总部时曾与马斯克见面，当时马斯克就决定在马国投资。“我也和SpaceX和马斯克属下高层人员讨论到马国投资事宜。”

阿兹敏也嘲讽安华与马斯克进行视讯会议时，马斯克只顾着滑手机。“看吧，只是视讯会议而已，只会面25分钟。在这25分钟里，安华自说自的，马斯克只是在滑手机。”

前首相纳吉星期一（17日）在推特说，他2016年就批准当时仍是“小公司”的特斯拉免税进口100辆电动汽车到马国，让政联公司人员试驾。

纳吉说：“报道指一名来自山打根酒店的人士（指阿兹敏）邀功。2015年，特斯拉还是一家小公司，汽车销量约1万8000辆。2023年预计销量180万辆。所以纳吉也有一份功劳。”

纳吉也发布一则曾在2016年发布的旧推文：“今天参观了苹果和特斯拉总部。许多新颖和先进的创新技术已经开发。”他也附上自己2016年试驾特斯拉电动车的照片。