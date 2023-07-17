周一美市盘前走低 重点谈美国银行危机后的摩根大通业绩

星期一（7月17日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期一（7月17日）走低。本星期的焦点是即将出炉的一系列重量级季度业绩，包括：特斯拉、网飞、强生、摩根士丹利、美国银行和高盛集团等。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.00点或0.80％，报4499.40点；纳斯达克100指数期货消费退低8.70点或0.06％，报15556.90点；道琼斯指数期货也下跌86.50点，报34422.50点。

标准与普尔500指数上星期五小幅收跌，不过美国股市三大股指均取得强劲的一星期涨幅。标准与普尔500指数下跌4.62点，闭市报4505.42点。重量级的道琼斯指数则起113.89点，闭市报34509.03点。以科技股为主的纳斯达克100指数微退0.04％或6.38点，以15565.60点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是107亿2000万股，比过去20天的110亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

微软（Microsoft）和索尼（Sony）双方同意在微软完成对动视暴雪（Activision Blizzard）的收购后，让动视暴雪的《使命召唤》（Call of Duty）视频游戏继续保留在索尼的PlayStation系统里，为期10年。微软股价今晚盘前上涨0.84美元，截稿时报346.08美元；索尼股价也上升0.11美元，报92.50美元；动视暴涨股价也起3.79美元，报93.86美元。

电动车巨头特斯拉（Tesla）上个周末终于开始生产旗下首款Cyber​​truck卡车。这款卡车是在2019年首次推出，但是因为供应链问题，生产被一再推迟。特斯拉股价在今晚盘前上升4.60美元，截稿时报285.98美元。

图为特斯拉的Cyber​​truck。（法新社）

星期一下文我们来看看美国资产规模最大的银行，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的季度业绩。今晚盘前该股起0.20美元，截稿时报149.97美元。

盘前活跃股按序：动视暴雪、特斯拉、AT&T、Plug Power和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了AT&T股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

尽管银行业曾在今年出现危机，但是摩根大通却毫发无伤，反而盈利增加。（法新社）

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）（纽约证券交易所代码：JPM）

尽管银行业曾在今年初出现危机，但是摩根大通却毫发无伤。不仅如此，摩根大通还因为利率上升，以及在今年5月份收购第一共和银行（First Republic Bank），而第二季度盈利大增。

根据摩根大通截至今年6月底的第二季度业绩报告，摩根大通的盈利飙升67％，达到145亿美元，每股盈利是4.75美元。剔除收购第一共和银行带来的影响，摩根大通盈利仍然取得40％的增幅，每股盈利是4.37美元。而FactSet之前收集到的分析师平均预测是每股盈利3.98美元，显然的摩根大通的每股盈利大大超过预测。

摩根大通是这次业绩季节首家公布业绩的大型银行，它也是美国资产规模最大的银行。因此华尔街市场人士对它的业绩表现是密切关注的。美国去年利率上升让许多银行可以收取更多贷款利息，但是现在这却好像成为银行业的负担，因为这提高了融资成本，侵蚀了债券投资组合的价值。

尽管如此，摩根大通净利息收入仍增长44％，达到219亿美元。这也带动它的营业额跃升3％，达到413亿美元。

今年5月，摩根大通接手了宣告破产的第一共和银行。在归还它自己和其他大型银行在3月份“急救”第一共和银行的300亿美元存款后，摩根大通算是从第一共和银行获得了1730亿美元的贷款，以及620亿美元的存款。

摩根大通接手了宣告破产的第一共和银行，从第一共和银行获得了1730亿美元的贷款，以及620亿美元的存款。（法新社）

其实今年3月间发生的银行危机，像摩根大通、美国银行（BAC）和其他大型银行都是受益者。因为当时许多存款都从中、小型银行“逃往”被视为更安全的大银行。而规模较小的银行不得不支付更多存款利息，减缓存款外流，以避免出现类似硅谷银行和第一共和银行那样的危机。

因为这次是摩根大通自收购第一共和银行以来首次公布业绩，因此投资者也特别关注摩根大通的净息差，也就是银行的贷款利息收入与支付给储蓄户头利息的利差。而从这次业绩来看，摩根大通显然已变得更“有利可图”了。

难怪在Tipranks的20名分析师中，就有15名给予摩根大通股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是165.11美元。

同样在上星期五发布业绩的银行还有花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）。美国银行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）则会在本星期陆续公布第二季度业绩。