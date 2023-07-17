限制美企投资华 耶伦：不会对中国投资环境造成影响

针对华府计划签署一项政令，限制美国企业对中国关键经济领域投资一事。美国财政部长耶伦回应称，这项制华举措不是为了报复中国和遏制中国经济增长，也不会对中国的投资环境造成根本性影响。

耶伦星期一（7月17日）接受彭博社采访时说，这些限制将是有针对性的，并将集中在“少数几个关键经济领域，特别是半导体、量子计算和人工智能”。

耶伦补充说：“（限制措施）不会是广泛影响美国在华投资的宽泛管制措施。在我看来，也不会对中国投资环境产生根本性影响。”

耶伦强调，华府计划实施的限制措施，以及现有的出口管制，并不是为了报复中国政府的任何具体行动，也不是为了遏制中国的整体经济增长。

耶伦说：“（美国政府）要做的不是以牙还牙……我们正在做的是实施控制措施，旨在保护美国国家安全，并在某些情况下解决基本的侵犯人权问题。”

当被问及为何拜登政府花了这么长时间才提出对华实施限制措施时。耶伦回应说，官员们“希望确保如果我们这样做，我们会做得正确，我们一直在研究细节”。

她说，美当局很有可能会实施拟议的限制措施，但未公布具体时间表。

分析人士说，拜登限制美企对华关键经济领域的投资，标志着针对中国的经济战进入了一个新阶段。美国限制美企投资中国关键经济领域的举动，估计将影响创投和私募基金的活动，特定的技术转让和合资企业的设立也将受到限制。