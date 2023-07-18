消息：美晶片总裁与白宫高官会面 讨论放宽对华出口限制

美国国务院和消息人士告诉路透社，美国前几大晶片企业总裁星期一（7月17日）与拜登政府官员会面讨论对华政策，希望说服政府放弃对中国实施更多出口限制。

国务院发言人米勒说，国务卿布林肯星期一与美国晶片高管会面，是为分享他对晶片业和供应链问题的看法，并听取晶片业者对供应链的看法和他们在中国的发展情况。布林肯本月早前刚访问北京。

一知情者透露，出席当天会议的白宫高级官员包括商务部长雷蒙多、国家经济委员会主任布雷纳德和国家安全顾问沙利文等，晶片业高管希望说服他们放松拟对中国实施新出口限制。

另据彭博社报道，知情人士说，英特尔（Intel Corp.）、英伟达（Nvidia Corp）、高通（Qualcomm Inc）总裁均反对收紧晶片和半导体制造设备的对华出口管制。据悉华府计划在几周内公布新规。

虽然这些高管没有指望能阻止政府所有行动，但他们感受到一个机会窗口正在出现，并认为有希望借此说服拜登团队，使他们相信美中争端升级，将损害白宫目前所做的外交努力。

这些公司认为，切断它们与中国这个最大市场的关系，将损害它们在技术开发上的投入能力，最终将波及美国的领先地位。

英伟达和高通对报道不予置评，英特尔和白宫暂未回复置评请求。

拜登政府正在考虑更新去年10月份颁布的一套对华晶片出口限制措施，并制定一项限制部分对外投资的新行政命令。

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，去年中国的半导体采购额为1800亿美元（约2379亿新元），占全球5559亿美元总额的三分之一以上，是最大的单一市场。