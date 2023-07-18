韩强降雨死亡失踪合计50人 尹锡悦：必须改变应对灾难方式

截至星期二（7月18日）凌晨6时（新加坡时间星期二凌晨5时），韩国强降雨已致41人遇难、九人失踪，死亡失踪合计50人，为2011年以来的最高数字。

综合韩联社和路透社报道，韩国总统尹锡悦呼吁彻底改革韩国的救灾系统。他说，韩国必须从根本上改变应对灾难的方式。

尹锡悦在星期二的电视直播内阁会议上说：“气候变化带来了极端的自然灾害。我们不能用过去的方法来应对这种前所未有的异常天气。”

他敦促政府官员动员一切可用资源进行修复工作，称当前局势为“紧急情况”。

忠清北道五松地下隧道的最后一名失踪者遗体，星期一（17日）晚找到，地下隧道淹水事故的死亡人数增至14人，完成周边搜索、事故查勘、淤泥清理后，将恢复通车。

庆尚北道醴泉郡的八名失踪者未寻获，釜山市还有一人下落不明，全国共有九人仍然生死未卜。

据统计，7月9日至18日凌晨5时，忠清南道公州市累计降雨量为632毫米，忠清南道青阳郡630毫米，世宗市589.5毫米，忠清北道清州市553.5毫米，忠清北道报恩郡537.5毫米，全罗北道益山市537毫米。

在本轮持续降雨中，全国16个市道123个市郡区提前避险转移8005户共1万2709人，其中有3771户5672人尚未返家。912处公共设施、574处私人设施因灾受损。

道路边坡塌方157起、路面毁坏60起、泥石滑坡131起，河堤损毁159起。住宅进水274户，受损46户。农作物受灾面积达到2.69335万公顷，相当于3.8万个足球场。57.9万只牲畜死亡。

187处路段、797处河岸、254处河堤停车场、100处林间路、489处国立公园游玩路限行。KTX高速铁路有五条线路正常运行，两条线路停运。普速铁路有两条线路运行，11条停运。

京畿道南部、江原道中南部内陆及山区、忠清地区、南部地区、济州道仍在拉响暴雨预警，全罗南道南海岸、济州道将有每小时10到30毫米的强降雨，其他地区可能有每小时5毫米的降雨。