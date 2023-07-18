美国对泰国选举后法律体系发展表示关注

在泰国前进党5月下议院选举中赢得最多席位后，寻求成为泰国新首相的前进党党魁披塔就接到两起个别投诉。美国国务院星期一（7月17日）说，美国对泰国法律体系的发展感到担忧。

路透社报道，泰国是美国在东南亚的长期军事盟友，而华盛顿对中国在这个区域日益增长的影响力保持警惕，但美国官员对泰国大选后的事态发展鲜有评论。

国务院发言米勒在星期一的例行新闻发布会上被问及泰国局势时说，美国对泰国的选举没有任何偏好的结果，但美国支持反映泰国人民意愿的选举进程。

米勒说：“我们正非常密切地留意泰国选后的事态发展，包括近期一些令人担忧的法律体系的最新发展。”

泰国议会上下两院星期三（19日）将举行第二轮投票以选举新首相。代表民主派八党联盟的披塔在13日的第一轮投票中闯关失败，在两院749席中获得324张支持票，仍差51票，即上下两院取得过半支持票才能出任首相。

另一方面，泰国选委会近日揭露披塔违反了选举规则，指他参选时持有媒体公司iTV的4万2000股股份，选委会因此要求宪法法院撤销披塔的议员资格。

同时，泰国宪法法院已就前进党计划在国会推动改革冒犯君王法，接受一项针对披塔和前进党的投诉。

这两起案件令人们担忧宪法法院可能会取消披塔的执政资格或解散前进党。

2020年泰国宪法法院裁定，前进党的前身未来前进党党魁塔纳通贷款给所属政党违法罪名成立，法院裁定未来前进党必须解散，16名政党领袖包括塔纳通10年不得参与政治活动。