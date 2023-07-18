韩外交部驳斥金与正讲话 批朝核导开发从未间断

韩国星期二（7月18日）反驳朝鲜劳动党副部长金与正前一天的讲话，称过去30年在背后掩人耳目、瞒天过海的是朝鲜本身，核导开发从未间断。

金与正是朝鲜领导人金正恩的妹妹。

韩联社报道，韩国外交部说，30年里，韩朝进行了多次无核化相关协商，韩美采取了多种相应措施，但朝鲜却在背后不断发展核导能力，撕毁协议。朝鲜近来将韩美联演、加强延伸威慑力等正当的防御性措施，视为发起核导挑衅的借口，而在韩美过去多次中断联演或缩小联演规模之时，朝鲜仍在不断开发核武。

谈到完全、可核查和不可逆的无核化（CVID），韩国外交部说，这是联合国安理会11次一致商定的、朝鲜应按照国际法履行义务，没有其他选择的余地。韩国外交部也呼吁朝鲜立即停止无法以任何理由正当化的核武开发和挑衅，重回对话。

金与正星期一（17日）发表讲话，称朝鲜非常清楚美方提出所谓“无前提条件对话”的理由，只是为了阻碍他们所恐惧的活动。美方提出“暂停联演和停止出动韩美战略武器”方案，只是“为了争取时间的低劣手段”。即使朝美真的开展对话，美国政府能摆上谈判桌的，也只是“完全、可核查和不可逆的无核化”之类的要求。

金与正强调，事到如今，无核化这个词已经是过去式。